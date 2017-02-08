Т.Саркисян: "Инициативы ЕАЭС должны объединять страны и учитывать принципиальные мировые тренды"

8 февраля 2017, 10:40 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. 6 февраля председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и члены Коллегии (министры) ЕЭК обсудили с ведущими экспертами из государств-членов актуальные вопросы развития мировой экономики и потенциал евразийской интеграции.

Дискуссия прошла в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в рамках заседания экспертного совета при председателе Коллегии на тему "Перспективы развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов".

Тигран Саркисян отметил: "Подобные встречи имеют особое значение. Мы не обсуждаем рабочую повестку интеграции, мы выходим за границы текущих процессов, создаем образ будущего Союза. Мы должны быть на шаг впереди складывающихся событий и формировать опережающую повестку. Только так возможно задать ускоренный темп экономического развития наших стран. Для этого необходимо быть хорошо информированными, отбросить штампы и клише, постоянно учиться".

Эксперты подвели итоги работы Совета за 2016 год по трем основным направлениям: "Тренды и вызовы мировой экономики, актуальные для среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС", "Потенциал научно-технологического развития государств-членов в условиях ЕАЭС: роль интеграционного фактора", "Средне- и долгосрочные прогнозы развития мировой экономики, макрорегионов и государств-членов Евразийского экономического союза".

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Государственной корпорации "Росатом" (ГК "Росатом") Алексей Макушкин отметил в качестве ключевого мирового тренда переход к "новой промышленной фазе" и связанную с этим реструктуризацию реального сектора экономики. Таким образом, для ЕАЭС особую актуальность приобретают две взаимосвязанные задачи: продуктивное участие в текущей промышленной революции, пик которой ожидается в 2020-е –2030-е годы и формирование зрелых с точки зрения международных стандартов финансовых институтов, способных работать с крупными проектами и инвестициями.

Обсуждая научно-технологическое развитие государств-членов Союза и вопросы интеграции в данной сфере, эксперты сошлись во мнении о ключевой роли фундаментальной науки, процессов, диджитализации, снижения издержек за счет внедрения новых технологий, формирования новой научно-технологической парадигмы и общего информационного пространства для опережающего развития ЕАЭС. В частности, вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР), председатель правления "ЦСР "Северо-Запад" Владимир Княгинин отметил, что "фактически традиционные технологии подошли к пределу производительности", в связи с чем "для дальнейших технологических преобразований нужна революция мышления. Дискуссионным остается вопрос относительно подходов к научно-технологическому развитию государств-членов в рамках ЕАЭС: общая инновационная повестка для всех стран или индивидуальный подход к развитию каждой страны на уровне Союза".

По итогам проведенного экспертами анализа существующих прогнозов развития мировой экономики руководитель группы исследований мировой экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Александр Апокин сделал вывод о завершении рецессии, которая ускорит рост мировой экономики в 2017 году, отметив при этом, что тенденция ускорения роста неустойчива.

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая прокомментировала итоги дискуссии: "Мир меняется настолько быстро, что нам нельзя просто выполнять то, что заложено в "дорожной карте" без учета внешних вызовов и рисков. Нам нужно вводить в повестку интеграционного взаимодействия актуальные темы, в том числе тему научно-технологического развития и новые подходы к выстраиванию системы принятия решений в рамках ЕАЭС".

В заключение председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян констатировал важность выводов экспертного сообщества, происходящих в мире процессов и предложений по развитию Евразийского экономического союза.

"Общение с экспертным сообществом позволяет нам лучше ориентироваться в том, что происходит сегодня в мире, конкретизировать задачи, которые стоят перед ЕАЭС и выдвигать новые. В мире постоянно происходят принципиальные изменения, и мы обязаны держать их в поле зрения, адекватно реагировать на них", – подвел итоги заседания Тигран Саркисян.

По мнению председателя Коллегии ЕЭК, Евразийская экономическая комиссия должна выполнять роль площадки для обмена идеями и консолидации предложений экспертов пяти стран, которые необходимо доводить до сведения руководства государств-членов ЕАЭС для формирования объединяющей повестки экономического развития. Привлечение к работе научно-экспертного сообщества способствует решению управленческой задачи по переходу от формата проектного управления к более эффективному формату управления процессами. ​​​​

Пресс-служба ЕЭК