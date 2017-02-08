В Бишкеке на вокзале задержан мужчина с самодельным огнестрельным оружием

8 февраля 2017, 10:44 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. На железнодорожном вокзале "Бишкек-2" сотрудниками Управления внутренних дел на транспорте МВД КР задержан мужчина с самодельным огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, 7 февраля 2017 года примерно в 17:30 на железнодорожном вокзале "Бищкек-2" сотрудниками УВДТ МВД КР задержан подозреваемый в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Внимание сотрудников милиции привлёк подозрительный мужчина. Милиционеры решили поинтересоваться, установить личность, они подошли к мужчине, представились, попросили документы на его имя. В это время они обнаружили, что у него под курткой торчит предмет похожий на пистолет. У мужчины под курткой нашли самодельный пистолет, который приспособлен под стрельбу шестнадцатимиллиметровыми патронами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.241 УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.