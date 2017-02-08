Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В двух областях КР установят терминалы для получения справок о судимостиВ двух областях КР установят терминалы для получения справок о судимостиГде МВД потеряло 7 млн сомов от выдачи справок о судимости? - депутатГде МВД потеряло 7 млн сомов от выдачи справок о судимости? - депутат

В Бишкеке на вокзале задержан мужчина с самодельным огнестрельным оружием

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408737-ru.html

Похожие новости

Бишкекчане обвиняют мэрию в незаконной продаже земли

Транспортная милиция задержала мужчину с самодельным пистолетом

В Бишкеке на проспекте Манаса будет установлено ограждение

На столичном ЖД вокзале задержан мужчина с самодельным пистолетом

"Бишкекасфальтсервис" установит ограждение на проспекте Манаса

8 февраля 2017, 10:44       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. На железнодорожном вокзале "Бишкек-2" сотрудниками Управления внутренних дел на транспорте МВД КР задержан мужчина с самодельным огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Так, 7 февраля 2017 года примерно в 17:30 на железнодорожном вокзале "Бищкек-2" сотрудниками УВДТ МВД КР задержан подозреваемый в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Внимание сотрудников милиции привлёк подозрительный мужчина. Милиционеры решили поинтересоваться, установить личность, они подошли к мужчине, представились, попросили документы на его имя. В это время они обнаружили, что у него под курткой торчит предмет похожий на пистолет. У мужчины под курткой нашли самодельный пистолет, который приспособлен под стрельбу шестнадцатимиллиметровыми патронами.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.241 УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум