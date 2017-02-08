Генпрокуратура просит суд заблокировать отдельные интернет-ресурсы, негативно воздействующие на несовершеннолетних

8 февраля 2017, 10:05 Комментарии

Генеральная прокуратура проводит ряд мероприятий с целью оградить несовершеннолетних от вредного воздействия отдельных интернет-ресурсов, сообщает 8 февраля пресс-служба ведомства. Так, под эгидой прокуратуры Бишкека была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственного комитета информационных технологий и связи, ГУВД Бишкека, Управления образования мэрии Бишкека, а также представители некоммерческих организаций.

Проведен мониторинг интернет-ресурсов, доступных пользователям республики. Установлены отдельные ссылки в сети Интернет, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.

В этой связи, 7 февраля Генпрокуратура в Октябрьский районный суд Бишкека внесла исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах, противоправной и запрещенной к распространению на территории Кыргызстана с постановкой вопроса ограничения доступа путем блокировки.

Работа по мониторингу интернет-ресурсов будет продолжена.