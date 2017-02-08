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Функции центра МВД по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости будут переданы ГенпрокуратуреФункции центра МВД по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости будут переданы ГенпрокуратуреИнформация о количестве судимых лиц по Кыргызстану засекреченаИнформация о количестве судимых лиц по Кыргызстану засекречена

Генпрокуратура просит суд заблокировать отдельные интернет-ресурсы, негативно воздействующие на несовершеннолетних

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408735-ru.html

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Генпрокуратура заблокирует ряд Интернет-ресурсов, наносящих вред психике подростков

Функции центра МВД по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости будут переданы Генпрокуратуре

8 февраля 2017, 10:05       Комментарии

Генеральная прокуратура проводит ряд мероприятий с целью оградить несовершеннолетних от вредного воздействия отдельных интернет-ресурсов, сообщает 8 февраля пресс-служба ведомства. Так, под эгидой прокуратуры Бишкека была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственного комитета информационных технологий и связи, ГУВД Бишкека, Управления образования мэрии Бишкека, а также представители некоммерческих организаций.
Проведен мониторинг интернет-ресурсов, доступных пользователям республики. Установлены отдельные ссылки в сети Интернет, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.
В этой связи, 7 февраля Генпрокуратура в Октябрьский районный суд Бишкека внесла исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах, противоправной и запрещенной к распространению на территории Кыргызстана с постановкой вопроса ограничения доступа путем блокировки.
Работа по мониторингу интернет-ресурсов будет продолжена.

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