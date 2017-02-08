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Функции центра МВД по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости будут переданы Генпрокуратуре

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408734-ru.html

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8 февраля 2017, 10:08       Комментарии

Функции информационного центра МВД по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости будут переданы Генеральной прокуратуре. Об этом стало известно 8 февраля на заседании Жогорку Кенеша. Парламент рассматривает проект закона, который обязывает работодателя самому запрашивать у уполномоченных органов информацию относительно наличия или отсутствия судимости у человека, который устроился на работу.
"Насколько я знаю, было решение Совета обороны, на основании которого был издан указ президента о передачи функции информационного центра МВД по выдаче таких справок Генпрокуратуре. На сегодня правительство осуществляет комплекс мер по исполнению указа и решения Совета обороны. Если будет принят законопроект, то не получится ли так, что он не будет работать, пока функции не будут переданы?" - спросил Т.Шайназаров.
"Пока поправки предлагаются только в Трудовой кодекс, чтобы облегчить жизнь простым людям. Чтобы им не пришлось мучиться со справками. Пока уполномоченным органом записано МВД, но потом можно внести правки", - ответил инициатор поправок Дастан Бекешев (СДПК).

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