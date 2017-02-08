В течение недели в ряде областей Кыргызстана установят новые терминалы для получения справок о судимости

8 февраля 2017, 10:11 Комментарии

В течение недели в некоторых областях Кыргызстана намерены установить новые терминалы для получения справок о наличие или отсутствии судимости. Об этом стало известно 8 февраля на заседании парламента Жогорку Кенеш рассматривает проект закона, который обязывает работодателя самому запрашивать у уполномоченных органов информацию относительно наличия или отсутствия судимости у человека, который устроился на работу.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, на данный момент терминалы, через которые граждане могут получить такие справки, работают в городах Бишкек, Ош и Жалал-Абад.

"На данный момент рассматривается возможность установки таких терминалов в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Терминалы будут установлены в течение недели", - сказал он.