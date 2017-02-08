Суды первой инстанции Иссык-Кульской области в 2016 году рассмотрели 5,4 тыс. дел

8 февраля 2017, 10:15 Комментарии

Иссык-Кульский областной суд 4 февраля подвел итоги деятельности местных судов области за 2016 год.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, в ходе мероприятия председатель судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Иссык-Кульского областного суда Б.Асанбаев сообщил следующее, что согласно отчетам городских, районных судов Иссык-Кульской области, предоставляемым Иссык-Кульскому областному управлению Судебного департамента, в 2016 году всего было рассмотрено 1 тыс. 561 уголовное дело.

Также выступила председатель судебной коллегии по гражданским делам Иссык-Кульского областного суда Г.Алиева. По ее словам, за 12 месяцев 2016 года в суды первой инстанции Иссык-Кульской области поступило 6 тыс. 407 дел, из них рассмотрено 5 тыс. 452 дела.

Председатель судебной коллегии по административным и экономическим делам Иссык-Кульского областного суда А.Досмамбетов в свою очередь ознакомил участников совещания своим докладом. Согласно статистическим данным, в межрайонный суд Иссык-Кульской области всего поступило 1 тыс. 232 дела и 155 материалов.

Председатель Верховного суда Айнаш Токбаева отметила, что необходимо добиться высококачественной единой практики при отправлении правосудия судами, необходимо вернуть доверие общества, народа к судебной системе. Она остановилась на вопросах равномерного распределения дел между судьями, соблюдении времени и процессуальных норм при рассмотрении дел, не допущении коррупции, связи судей и работников аппарата со сторонами, контролировании выплат по государственным пошлинам, своевременной сдачи исполнительных листов о взыскании судебных расходов и контроль за их исполнением. Также отметила важность вопроса по разрешению земельных споров и тщательного рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних и другие вопросы.

В мероприятии приняли участие председатель Иссык-Кульского областного суда Молдакунов А.К., его заместители Асанбаев Б.С., Алиева Г.С., Досмамбетов А.А., судьи Иссык-Кульского областного суда, председатели и судьи городских, районных, межрайонного судов области.