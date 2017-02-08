Депутаты недовольны работой терминалов по выдаче справок о судимости

8 февраля 2017, 10:19 Комментарии

Депутаты ЖК недовольны работой терминалов по получению справок о наличии или отсутствии судимости. На заседании парламента 8 февраля депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") сообщил, что к нему поступило сообщение от жителя города Ош, где он жаловался на работу таких терминалов.

"В обращении, которое ко мне поступило, было написано, что в Оше ему справку не выдали. Ему пришлось прилететь в Бишкек, чтобы получить справку. Ему пришлось платить за билет, были другие траты от 5 до 10 тыс. сомов", - сказал он.

"Со времен создания МВД жители города Ош могут получить такие справки у себя в городе. Нет необходимости им приезжать специально в Бишкек за справкой. Я уточню информацию относительно обращения, которое поступило к вам", - ответил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

"Я читала в СМИ о том, что у нас заработали такие терминалы по выдаче справок. Но, думаю, новости были преждевременные. Механизм еще не отработан", - сказала депутат Ирина Карамушкина (СДПК).