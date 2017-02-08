"Бишкекасфальтсервис" установит ограждение на проспекте Манаса

8 февраля 2017, 10:26 Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса.

Как сообщила 8 февраля мэрия Бишкека, в настоящее время силами предприятия производится демонтаж дорожных бордюров (декоративное ограждение) на средней полосе дороги.

"В дальнейшем предприятие планирует установку около 90 железобетонных ограждений (парапетов) под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.