Информация о количестве кыргызстанцев с судимостью является секретной, - депутат

8 февраля 2017, 10:30 Комментарии

Информация о количестве кыргызстанцев, имеющих судимость, является секретной. Об этом 8 февраля на заседании парламента сказал депутат Дастан Бекешев(СДПК). Парламент рассматривает поправки в Трудовой кодекс, которые обязывают работодателя самому запрашивать у уполномоченных органов информацию относительно наличия или отсутствия судимости у человека, который устроился на работу.

Во время заседания депутат Ирина Карамушкина (СДПК) поинтересовалась, есть ли информация о том, сколько граждан Кыргызстана имеют судимость. "Есть ли данные о том, сколько государственных или муниципальных служащих, а также лиц, находящихся на данный момент на высоких политических должностях, имеют судимость?" - спросила она.

В ответ инициатор поправок Д.Бекешев сообщил, что не смог получить данные от официальных органов. "Я тоже запрашивал такую информацию, и мне ответили, что информация о количестве судимых лиц в стране не может быть разглашена", - сказал он.

"Возможно, просто никто не считал их, вот и закрыли грифом секретно", - сказала И.Карамушкина.