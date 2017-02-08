В России предлагают оценивать мигрантов по балльной системе

8 февраля 2017, 9:10 Комментарии

МВД России представило законопроект, предусматривающий получение мигрантами вида на жительство в России на основании балльной системы оценки. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов, сообщает русская служба "Би-би-си".

Как предлагают в министерстве, иностранные граждане смогут получить вид на жительство в России, минуя стадию получения разрешения на временное проживание в стране. Для этого они должны согласиться на участие в балльной системе оценки и получить необходимое количество баллов.

"Критерии оценки включают в себя: возраст; образование; осуществление трудовой или предпринимательской деятельности и иной не запрещенной законом экономической деятельности в Российской Федерации, уровень адаптации", – говорится в документе.

Предполагается, что суммарное количество баллов, необходимых для получения вида на жительство, будет устанавливаться российским правительством. По мнению авторов законопроекта, такой подход поможет привлечь в страну квалифицированных специалистов.

"Отсутствие дополнительных бюрократических процедур позволит повысить привлекательность страны для молодых и образованных иностранных граждан", – отмечается в пояснительной записке.

Летом 2015 года аналогичный законопроект "О балльной системе отбора иностранных граждан и лиц без гражданства" представила расформированная в прошлом году Федеральная миграционная служба.

Согласно документу, мигрантов предлагалось оценивать по восьми основным критериям, в том числе по возрасту, образованию, знанию русского языка, трудовому стажу, наличию в России близких родственников и жилья в собственности.