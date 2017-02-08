Информация о количестве судимых лиц по Кыргызстану засекречена

8 февраля 2017, 10:02 Комментарии

Парламент в ходе своего заседания обсуждает законопроект, инициированный депутатом Дастаном Бекешевым (СДПК), согласно которому справку о не судимости можно будет получать через Интернет.

Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась количеством судимых лиц по Кыргызстану, а также возможностью лиц с судимостью занимать государственные должности.

Как сообщил Бекешев, информация о количестве лиц с судимостью по стране находятся под грифом "секретно".

"Видимо и нет у МВД такой информации, не подсчитали еще", – отметила Карамушкина.

Также Бекешев подчеркнул, что есть некоторые политические должности, вступая в которые нельзя иметь даже погашенную судимость.