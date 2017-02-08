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Информация о количестве судимых лиц по Кыргызстану засекречена

Источник:
http://knews.kg/2017/02/inform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408727-ru.html

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Депутаты недовольны работой терминалов по выдаче справок о судимости

8 февраля 2017, 10:02       Комментарии

Парламент в ходе своего заседания обсуждает законопроект, инициированный депутатом Дастаном Бекешевым (СДПК), согласно которому справку о не судимости можно будет получать через Интернет.
Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась количеством судимых лиц по Кыргызстану, а также возможностью лиц с судимостью занимать государственные должности.
Как сообщил Бекешев, информация о количестве лиц с судимостью по стране находятся под грифом "секретно".
"Видимо и нет у МВД такой информации, не подсчитали еще", – отметила Карамушкина.
Также Бекешев подчеркнул, что есть некоторые политические должности, вступая в которые нельзя иметь даже погашенную судимость.

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