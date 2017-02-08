Генпрокуратура заблокирует ряд Интернет-ресурсов, наносящих вред психике подростков

8 февраля 2017, 10:19 Комментарии

Генеральной прокуратурой в порядке надзора за исполнением законодательства, направленного на обеспечение информационной безопасности, проводится ряд мероприятий, с целью оградить несовершеннолетних граждан от вредного воздействия отдельных Интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Под эгидой прокуратуры Бишкека создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Госкомитета информационных технологий и связи, ГУВД Бишкека, Управления образования мэрии, а также представители некоммерческих организаций.

"Проведен мониторинг Интернет-ресурсов, доступных пользователям республики. Установлены отдельные ссылки в сети Интернет, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред. В этой связи, Генпрокуратурой в Октябрьский районный суд Бишкека внесено исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных Интернет-ресурсах противоправной и запрещенной к распространению на территории КР, с постановкой вопроса ограничения доступа путем блокировки", – говорится в сообщении.