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Генпрокуратура заблокирует ряд Интернет-ресурсов, наносящих вред психике подростков

Источник:
http://knews.kg/2017/02/genpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408726-ru.html

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8 февраля 2017, 10:19       Комментарии

Генеральной прокуратурой в порядке надзора за исполнением законодательства, направленного на обеспечение информационной безопасности, проводится ряд мероприятий, с целью оградить несовершеннолетних граждан от вредного воздействия отдельных Интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.
Под эгидой прокуратуры Бишкека создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Госкомитета информационных технологий и связи, ГУВД Бишкека, Управления образования мэрии, а также представители некоммерческих организаций.
"Проведен мониторинг Интернет-ресурсов, доступных пользователям республики. Установлены отдельные ссылки в сети Интернет, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред. В этой связи, Генпрокуратурой в Октябрьский районный суд Бишкека внесено исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных Интернет-ресурсах противоправной и запрещенной к распространению на территории КР, с постановкой вопроса ограничения доступа путем блокировки", – говорится в сообщении.

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