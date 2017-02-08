На столичном ЖД вокзале задержан мужчина с самодельным пистолетом

8 февраля 2017, 10:27 Комментарии

Накануне сотрудниками Управления внутренних дел на транспорте МВД КР на железнодорожном вокзале "Бишкек-2" задержали 27-лeтнего мужчину с огнестрельном оружием, сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Внимание сотрудников милиции привлек подозрительный мужчина.

"Милиционеры решили поинтересоваться, установить личность, они подошли к мужчине, представились, попросили документы на его имя. В это время они обнаружили, что у него под курткой торчит предмет похожий на пистолет. У мужчины под курткой нашли самодельный пистолет, который приспособлен под стрельбу шестнадцатимиллиметровыми патронами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование", – говорится в сообщении.