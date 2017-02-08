Впятером отобрали у милиционера оружие и украли госномера его авто

8 февраля 2017, 9:53 Комментарии

Пятеро мужчин отобрали у сотрудника милиции его табельное оружие и номера с его машины. Инцидент произошел в полночь 7 февраля, когда сотрудник патрульной милиции ГУВД Чуйской области по Московскому району при исполнении своих служебных обязанностей пытался остановить подозрительную автомашину, водитель которой, грубо нарушая ПДД, создавал аварийную ситуацию. Однако лихач проигнорировал жесты сотрудника ГУПМ.

Нарушителя удалось догнать в селе Петровка. Из машины вышли двое мужчин и начали ему угрожать. Далее из дома, где припарковался лихач вышли еще несколько мужчин и все вместе стали оказывать сопротивление. В результате, применив силу, отобрали табельное оружие и номера автомашины и скрылись в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа обнаружила номера авто и табельное оружие неподалеку от места происшествия.

По подозрению в совершении противоправных действий установлены и по горячим следам задержаны пятеро жителей Чуйской области: А.Б., 1964 года рождения, А.А., 1995 года рождения, У. Э., 1989 года рождения, Б.А., 1993 года рождения, Б.А., 1993 года рождения.

На основании собранных фактов следственный отдел Московского РОВД возбудил уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти" УК КР.

"Сейчас они проходят по двум статьям, дальше, возможно, это дело будет рассматривать Генпрокуратура или областная прокуратура. Сегодня, думаю, это решиться", - сообщил начальник пресс-службы МВД КР Бакыт Сеитов.