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Продолжение добра. Мурадилаев передал остатки средств для лечения другого

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355023_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408722-ru.html

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8 февраля 2017, 10:13       Комментарии

Часть оставшихся средств, которые были собраны для лечения актера Азиза Мурадилаева, передали для другого пациента с онкозаболеванием - Урмату Болокбаеву. Об этом сообщила организатор благотворительной акции Ассоль Молдокматова.
У 34-летнего Урмата Болокбаева врачи обнаружили опухоль Клацкина. Для него от Мурадилаева были перечислены $4 тысячи, которые остались после лечения актера. Также средства перечислила экс-министр здравоохранения Дамира Ниязалиева.
Сейчас Болокбаев находится в клинике Memorial в Турции, где он прошел полное обследование. Но врачи сообщили, что в его случае необходим расширенный курс лечения. С учетом скидки ему необходимо в течение нескольких дней собрать еще $3,5 тысячи.
Молдокматова просит всех неравнодушных граждан помочь Болокбаеву и перечислить средства на "Элсом": 0(550)139130.
Напомним, для лечения актера Азиза Мурадилаева коллеги и близкие актера проводили различные акции по сбору средств на операцию, депутаты парламента и аппарат правительства также оказали материальную помощь, президент Алмазбек Атамбаев сделал два пожертвования - по 500 тыс. и 414 тыс. сомов. Часть собранных средств была потрачена на несколько этапов лечения актера. В январе стало известно, что состояние актера улучшилось и он больше не нуждается в операции по пересадке печени. Тогда оставшиеся средства - около $10 тысяч актер решил передать другим больным.

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