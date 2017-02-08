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В Кыргызстане в суде рассмотрят дело о блокировке сайтов, способных причинить вред психическому здоровью несовершеннолетних

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408719-ru.html

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Генпрокуратура просит суд заблокировать отдельные интернет-ресурсы, негативно воздействующие на несовершеннолетних

Информация о количестве судимых лиц по Кыргызстану засекречена

8 февраля 2017, 10:22       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в порядке надзора за исполнением законодательства, направленного на обеспечение информационной безопасности, проводится ряд мероприятий с целью оградить несовершеннолетних граждан от вредного воздействия отдельных Интернет-ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Так, под эгидой прокуратуры города Бишкек была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственного комитета информационных технологий и связи, ГУВД города Бишкек, Управления образования мэрии города Бишкек, а также представители некоммерческих организаций.
Проведен мониторинг Интернет-ресурсов, доступных пользователям республики. Установлены отдельные ссылки в сети Интернет, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.
В этой связи 7 февраля 2017 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в Октябрьский районный суд города Бишкек внесено исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных Интернет-ресурсах противоправной и запрещенной к распространению на территории Кыргызской Республики, с постановкой вопроса ограничения доступа путем блокировки.
Работа по мониторингу Интернет-ресурсов будет продолжена, отметили в пресс-службе.

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