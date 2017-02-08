В Кыргызстане в суде рассмотрят дело о блокировке сайтов, способных причинить вред психическому здоровью несовершеннолетних

8 февраля 2017, 10:22 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в порядке надзора за исполнением законодательства, направленного на обеспечение информационной безопасности, проводится ряд мероприятий с целью оградить несовершеннолетних граждан от вредного воздействия отдельных Интернет-ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, под эгидой прокуратуры города Бишкек была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственного комитета информационных технологий и связи, ГУВД города Бишкек, Управления образования мэрии города Бишкек, а также представители некоммерческих организаций.

Проведен мониторинг Интернет-ресурсов, доступных пользователям республики. Установлены отдельные ссылки в сети Интернет, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.

В этой связи 7 февраля 2017 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в Октябрьский районный суд города Бишкек внесено исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных Интернет-ресурсах противоправной и запрещенной к распространению на территории Кыргызской Республики, с постановкой вопроса ограничения доступа путем блокировки.

Работа по мониторингу Интернет-ресурсов будет продолжена, отметили в пресс-службе.