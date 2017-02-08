Более 20 кг "кыргызского" киви итальянского происхождения уничтожили в Новосибирске

8 февраля 2017, 9:58 Комментарии

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области сообщило об обнаружении и уничтожении крупной партии киви, которая ввозилась из Казахстана, пишут российские СМИ.

Поставщик заявил фитосанитарный сертификат, в котором значилось, что киви выращены и собраны в Кыргызстане.

"Однако, на самой упаковке значилась страна происхождения Италия. Всего изъят 21 килограмм заморских фруктов, которых уничтожили потом "механизированным способом". В надзорном ведомстве гордо заявили, что только с начала года в Новосибирскую область не допущено более 20 тонн фруктов и овощей", – говорится в сообщении.