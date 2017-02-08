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Более 20 кг "кыргызского" киви итальянского происхождения уничтожили в Новосибирске

Источник:
http://knews.kg/2017/02/bolee-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408716-ru.html

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За 10 секунд уничтожили микрорайон в Китае

8 февраля 2017, 9:58       Комментарии

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области сообщило об обнаружении и уничтожении крупной партии киви, которая ввозилась из Казахстана, пишут российские СМИ.
Поставщик заявил фитосанитарный сертификат, в котором значилось, что киви выращены и собраны в Кыргызстане.
"Однако, на самой упаковке значилась страна происхождения Италия. Всего изъят 21 килограмм заморских фруктов, которых уничтожили потом "механизированным способом". В надзорном ведомстве гордо заявили, что только с начала года в Новосибирскую область не допущено более 20 тонн фруктов и овощей", – говорится в сообщении.

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