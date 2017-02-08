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В Алматы началась охота за автомобилями с кыргызскими номерами

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355019_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408715-ru.html

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В Алматы начнутся рейды по кыргызским автомобилям

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8 февраля 2017, 9:36       Комментарии

В южной столице Казахстана планируется проводить рейды по автомобилям с кыргызскими госномерами, сообщает Департамент государственных доходов по Алматы.
"В связи с увеличившимся потоком прибывающих автомобилей, зарегистрированных в Кыргызской Республике, Департаментом внутренних дел Алматы совместно с Департаментом государственных доходов и городской прокуратурой на постоянной основе планируется проводить рейды по выявлению управления гражданами Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике, для постановки их на склады временного хранения и привлечения данных граждан к административной ответственности", - сообщили в ДГД Алматы.
Как пояснили в ведомстве, со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа (должностного лица) о привлечении к административной или уголовной ответственности водителей, управлявших машинами с кыргызскими номерами, и принятия решения о возврате автомобилей данные автомобили подлежат таможенному декларированию в соответствии с кодексом РК "О таможенном деле в Республике Казахстан" с уплатой таможенных платежей.
Сообщается, что ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка ­­­306 автомашин с кыргызскими госномерами. Все лица, управлявшие данными автомобилями, привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения, не востребованы, семь транспортных средств конфисковано по решению суда в доход государства.
Департамент государственных доходов по Алматы в целях предостережения и своевременного информирования населения доводит до сведения, что на территории Республики Казахстан передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна. "То есть ездить по доверенности физическим лицам, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается", - резюмировали в ведомстве.

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