Активисты собирают подписи для снятия реалити-шоу "Келин" с эфира КТРК

8 февраля 2017, 9:49 Комментарии

В интернете подписывают петицию о снятии с эфира КТРК реалити-шоу "Келин".

Первый выпуск программы вышел в эфир 4 февраля, но критика проекта в социальных сетях началась еще раньше, когда появились первые анонсы.

По словам авторов шоу, цель проекта - в интерактивной форме показать особенности традиций, культуры, быта семей и келинок в кыргызстанском обществе на примере девушек, воспитанных в городских и сельских условиях. По условиям проекта, победительница получит спальный гарнитур, набор посуды и поездку в Турцию.

После бурной критики в интернете на сайте КТРК появилось пояснение, что "проект не пропагандирует ни насилие, ни эксплуатацию бедных женщин, ни какие-либо отрицательные моменты, которые могли бы оскорбить феминисток или борцов за независимость свободной кыргызской девушки".

Однако бурные обсуждения проекта на этом не закончились. Петиция о снятии программы с эфира появилась на сайте Change.org накануне.

"Шоу "Келин" показывает, что самым главным, чему должна научиться женщина до замужества - это уметь доить корову и угождать строптивой свекрови. Шоу искажает суть уважительных взаимоотношений в семье, искажает мотивацию молодых женщин, желающих создать семью. Шоу показывает, что для того, чтобы стать успешной, не требуется учиться или получать профессию. В то же самое время образ свекрови показан в качестве капризной, властной женщины, которая настроена на критику и подавление, не терпящей другого мнения. Данный информационный посыл поддерживает положение молодых женщин, которые и сегодня не имеют права голоса в семье", - говорится в тексте.

Помимо снятия шоу с эфира инициаторы петиции выдвигают еще ряд рекомендаций:

<li>создать четкий механизм предварительного отбора и тестирования новых программ, какого бы формата и тематики они не были, для их прямого соответствия целям, задачам и миссии КТРК;</li><li>расширить количество программ, которые пропагандируют и продвигают общечеловеческие ценности, традиции нашего народа, которые не ущемляют, а наоборот, демонстрируют такую модель взаимоотношений в обществе, в семье, где женщины и мужчины в первую очередь - люди с равными правами и возможностями, такие модели семей, которые успешны за счет сплоченности, взаимоуважения, поддержки;</li><li>пересмотреть работу наблюдательного совета КТРК в части ответственности перед аудиторией и связей с общественностью (ст. 9, 10 редакционной политики КТРК).</li>