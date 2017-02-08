В с.Петровке у сотрудника патрульный милиции забрали табельное оружие и номера автомашины

8 февраля 2017, 9:31 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Следственным отделом ОВД Московского района начато расследование по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщается, при попытке пресечения правонарушения неизвестные лица совершили нападение на находящегося на службе сотрудника патрульной милиции, отобрали табельное оружие. В настоящее время следственный отдел ОВД и служба собственной безопасности ведомства допросили фигурантов уголовного дела, проведен комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

В ходе предварительного расследования установлено, что 7 февраля примерно в 00:20 часов в ОВД Московского района поступило сообщение о нападении на сотрудника милиции в селе Петровка. Выезжавшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что 6 февраля примерно в 23:40 находящийся на службе сотрудник патрульной милиции ГУВД Чуйской области по Московскому району остановил подозрительную автомашину, водитель которой, грубо нарушая правила дорожного движения, создавал аварийную ситуацию. Не подчинившись законным требованиям милиционера об остановке, водитель проехал дальше. Когда машина остановилась возле одного из домов села Петровка, сотрудник милиции потребовал предъявить документы. Из машины вышли двое мужчин и начали угрожать. Из дома выскочили еще несколько мужчин и все вместе начали оказывать сопротивление, после было совершено нападение на сотрудника милиции. Неизвестные лица, путем применения силы, нанеся телесные повреждения, отобрали табельное оружие и номера автомашины, затем скрылись в неизвестном направлении. Следственно-оперативная группа обнаружила номера автомашины и табельное оружие неподалеку от места происшествия. Данный факт зарегистрирован в книге учета преступлений и происшествий ОВД. На основании собранных документов следственный отдел Московского РОВД возбудил уголовное дело по ст.341 (Применение насилия в отношении представителя власти) и ст.234 (Хулиганство) УК КР. По подозрению в совершении данного противоправного деяния установлены и по горячим следам задержаны пятеро жителей Чуйской области А.Б.1964 г.р, А.А.1995 г.р., У.Э.1989 г.р., Б.А. 1993 г.р., Б.А.1993 года рождения. В настоящее время материалы уголовного дела переданы для ознакомления в прокуратуру.