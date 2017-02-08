Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Алматы началась охота за автомобилями с кыргызскими номерамиВ Алматы началась охота за автомобилями с кыргызскими номерамиВ с.Петровке у сотрудника патрульный милиции забрали табельное оружие и номера автомашиныВ с.Петровке у сотрудника патрульный милиции забрали табельное оружие и номера автомашины

МЧС КР объявило штормовое предупреждение с 8 по 9 февраля

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mchs-kr-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408712-ru.html

Похожие новости

Патрульная милиция объявила тендер на ремонт и обслуживание своих автомобилей на 10 млн сомов

День 7 Февраля: За стрельбой в центре столицы последовало служебное расследование

По Кыргызстану осадков не ожидается – прогноз погоды на 8 февраля

Алмазбек Атамбаев посетит штаб-квартиру Евросоюза в феврале

Морозы не отступают — прогноз погоды по Кыргызстану на 6 февраля

8 февраля 2017, 9:34       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. МЧС КР объявило штормовое предупреждение с 8 по 9 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
С 8 по 9 февраля в связи с выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевале Төө-Ашуу) 121-138, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265км, перевал Көк-Бель 351-365 км, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90км, Красная Горка-Ак-Таш 1-9км, Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө) 67-94 км, (на участке Ийри-Суу 42-44км), Арал-Миң-Куш 1-10 км, и на автодороге Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу) 45-92км, автодороги Барскоон-Ак-Шыйрак (перевале Барскоон) и на автодороге Сөөк (60-68км) сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.
Как отметили в МЧС, на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
С целью недопущения гибели и безопасности граждан, снижения материального ущерба, МЧС КР и 3 февраля 2017 года была издана телефонограмма №02-34/95-Т доведена до соответствующих служб ГЗ, полномочным представителям Правительства в областях, мэрам городов Бишкек и Ош, а также через сотовых операторов с помощью СМС было оповещено население.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум