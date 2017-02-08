8 февраля 2017, 9:34 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. МЧС КР объявило штормовое предупреждение с 8 по 9 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 8 по 9 февраля в связи с выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевале Төө-Ашуу) 121-138, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265км, перевал Көк-Бель 351-365 км, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90км, Красная Горка-Ак-Таш 1-9км, Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө) 67-94 км, (на участке Ийри-Суу 42-44км), Арал-Миң-Куш 1-10 км, и на автодороге Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу) 45-92км, автодороги Барскоон-Ак-Шыйрак (перевале Барскоон) и на автодороге Сөөк (60-68км) сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

Как отметили в МЧС, на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

С целью недопущения гибели и безопасности граждан, снижения материального ущерба, МЧС КР и 3 февраля 2017 года была издана телефонограмма №02-34/95-Т доведена до соответствующих служб ГЗ, полномочным представителям Правительства в областях, мэрам городов Бишкек и Ош, а также через сотовых операторов с помощью СМС было оповещено население.