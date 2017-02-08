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В Ошской области обсудили распространение виртуальных игр, представляющих угрозу для детей, и меры по противодействию

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshskoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408711-ru.html

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8 февраля 2017, 9:39       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. С 6 по 7 февраля 2017 года в Кара-Суйском, Араванском районах Ошской области прошло совещание по вопросу распространения в интернет-пространстве виртуальных игр, представляющих угрозу жизни детей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.
На совещании принимали участие старший оперуполномоченный ОУР УВД Ошской области Турдали Исмаилов, заместитель начальника Араванского РОВД Нурлан Жаанбаев, имамы районов, представители отдела образования районов, директора средних школ района, социальные педагоги, психологи, прокуроры районов, председатели квартальных комитетов, личный состав инспекции по делам несовершеннолетних лиц, а также учащиеся школ 8-11 классов.
Т. Исмаилов и Н. Жаанбаев в свою очередь проинформировали о проводимой ведомством работе по выявлению и предотвращению вовлечения детей и подростков в виртуальные игры, распространившиеся в последнее время. Продолжается работа по выявлению подозрительных групп в социальных сетях, которые могут представлять угрозу жизни детей и подростков.
На местах были проведены родительские собрания на предмет родительского контроля за интернет-сайтами, которые посещают школьники.
Также было отмечено о необходимости усиления профилактических мер, в том числе вести беседы разъяснительного характера как с родителями, так и с самими детьми. В частности на данный момент сотрудниками ОВД совместно с отделом образования ведется активная работа в этом направлении.
В настоящее время на территории Ошской области, сообщений, преступлений и иных действий, связанных с виртуальными играми, не зарегистрировано.

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