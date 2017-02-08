Китайских ученых уличили в краже органов у смертников

8 февраля 2017, 8:53 Комментарии

Редакция научного журнала Liver International отзовет публикацию китайских ученых о возможностях трансплантации при стеатозе печени в связи с подозрениями в нелегальном донорстве. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Science.

Китайская программа по трансплантации органов является одной из крупнейших в мире. Несмотря на то, что принудительное донорство в республике запрещено, с 1984 года закон позволял использовать в этих целях органы казненных преступников. В 2015 году такая практика стала нелегальной. Однако ряд западных СМИ считают, что в стране по-прежнему проводятся подобные операции.

Статья, которая подлежит отзыву, была опубликована в 2016 году. Она описывает 563 операции по трансплантации части печени пациентам со стеатозом (согласно работе, допустимый объем части может быть увеличен до 40 процентов), которые проводились в 2010–2014 годах. Поводом для решения послужило письмо, в котором указывалось, что согласие казненных на донорство нельзя подтвердить.

Комментируя подозрения в нарушении этики, главный редактор журнала Марио Монделли (Mario Mondelli) сообщил, что соавторы исследования Шэн Янь (Sheng Yan) и Шусэнь Чжэн (Shusen Zheng) заявили о привлечении к работе добровольных доноров, и ни один заключенный участия в ней не принял. В ответ Монделли запросил дополнительные данные о происхождении органов, но не получил их.

Согласно решению главного редактора, публикация будет размещена в февральском номере печатной версии Liver International. Статью сопроводят пометка о ее отзыве, а также материалы переписки между соавторами и редакцией. Кроме того, соавторам исследования отныне запрещено подавать свои работы на рассмотрение журнала. В американской базе данных PubMed статья по-прежнему доступна.