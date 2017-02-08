Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Борцы Кыргызстана сразятся за место в сборной страныБорцы Кыргызстана сразятся за место в сборной страныБишкекчан призвали отказаться от матов и браниБишкекчан призвали отказаться от матов и брани

Китайских ученых уличили в краже органов у смертников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355011_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408707-ru.html

Похожие новости

Международная организация труда рекомендует не отменять закон КР "Об охране труда", а совершенствовать его

Ученые Кыргызстана могут опубликовать свои статьи в зарубежных научных журналах

Ученые вывели формулу для получения "Оскара"

Новый Уголовный кодекс: для заключенных отменили ограничения на получение посылок

Когда мы говорим о реформе в Академии наук, то говорим об организационной реформе, а не о зарплате, - депутат

8 февраля 2017, 8:53       Комментарии

Редакция научного журнала Liver International отзовет публикацию китайских ученых о возможностях трансплантации при стеатозе печени в связи с подозрениями в нелегальном донорстве. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Science.
Китайская программа по трансплантации органов является одной из крупнейших в мире. Несмотря на то, что принудительное донорство в республике запрещено, с 1984 года закон позволял использовать в этих целях органы казненных преступников. В 2015 году такая практика стала нелегальной. Однако ряд западных СМИ считают, что в стране по-прежнему проводятся подобные операции.
Статья, которая подлежит отзыву, была опубликована в 2016 году. Она описывает 563 операции по трансплантации части печени пациентам со стеатозом (согласно работе, допустимый объем части может быть увеличен до 40 процентов), которые проводились в 2010–2014 годах. Поводом для решения послужило письмо, в котором указывалось, что согласие казненных на донорство нельзя подтвердить.
Комментируя подозрения в нарушении этики, главный редактор журнала Марио Монделли (Mario Mondelli) сообщил, что соавторы исследования Шэн Янь (Sheng Yan) и Шусэнь Чжэн (Shusen Zheng) заявили о привлечении к работе добровольных доноров, и ни один заключенный участия в ней не принял. В ответ Монделли запросил дополнительные данные о происхождении органов, но не получил их.
Согласно решению главного редактора, публикация будет размещена в февральском номере печатной версии Liver International. Статью сопроводят пометка о ее отзыве, а также материалы переписки между соавторами и редакцией. Кроме того, соавторам исследования отныне запрещено подавать свои работы на рассмотрение журнала. В американской базе данных PubMed статья по-прежнему доступна.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум