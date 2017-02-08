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На спецсчет МЧС КР поступило более 74 млн. сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355015_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408706-ru.html

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На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 70 млн сомов - МЧС

8 февраля 2017, 9:06       Комментарии

По состоянию на 17:00 7 февраля, на специальный счет МЧС КР поступило 74 млн. 379 тыс. 929 сомов.
Отметим, прием гуманитарной помощи, поступающей от населения в пункты МЧС закончился 1 февраля, при этом спецсчет остается открытым.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г. Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г. Ош
Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Сарбашева. Тел. 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.

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