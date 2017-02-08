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Отбор Кубка АФК: "Дордой" выиграл туркменский "Балкан"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355013_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408705-ru.html

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Футбол: "Дордой" сыграл вничью с туркменским "Балканом"

8 февраля 2017, 9:11       Комментарии

Бишкекский "Дордой" в рамках квалификации Кубка АФК одержал первую победу. В ответном матче в Балканабаде бишкекчане добились победы над "Балканом" из Туркменистана.
Как сообщает ФК "Дордой", уже на восьмой минуте легионер дордоевцев Алишер Азизов открыл счет, снова удачно сыграв головой - 0:1. Стоит отметить, именно он неделю назад в Оше спас "Дордой" от поражения забив головой.
После забитого гола дордоевцы имели шанс удвоить счет, в частности Кайрат Жыргалбек уулу и Анатолий Власичев. Однако в первом тайме сделать этого им не удалось.
Затем в атаку пошел уже "Балкан", которому необходимо было сравнять счет. Однако надежно действовали защитники и вратарь "Дордоя" и команды ушли на перерыв.
Во втором тайме снова хозяева шли в атаку, стремясь сравнять счет, однако "Дордой" явных ошибок в обороне не совершал. Более того, на 58-й минуте смог забить второй гол в этом матче. На этот раз отличился Авазбек Откеев - 0:2.
В оставшееся время матча был забит еще один гол, теперь уже в ворота "Дордоя", отличился Акмаммет Метдаыев.
Итоговый счет матча - 1:2 в пользу "Дордоя", который проходит в следующий раунд отбора Кубка АФК.
Отметим, первый матч между командами "Дордой" и "Балкан" прошел 31 января в Оше. Встреча завершилась вничью - 1:1.
Напомним, за единственную путевку в групповой раунд Кубка АФК борются четыре клуба: вице-чемпион и обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой", вице-чемпион Таджикистана "Хосилот", туркменистанский "Балкан" и чемпион Афганистана "Шахин Асмаи".
Теперь "Дордой"сыграет с клубом "Хосилотом", который одолел "Шахин Асмаи". Борьба за путевку в групповой раунд Кубка АФК также состоит из двух матчей, первый поединок состоится 21 февраля в Оше, а ответная встреча состоится 28 февраля на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

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