Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Качество лекарств будет обеспечено: ЕЭК примет 67 нормативных документовКачество лекарств будет обеспечено: ЕЭК примет 67 нормативных документовЧем выгодно продавать товары за границу — в КР пройдет информкампанияЧем выгодно продавать товары за границу — в КР пройдет информкампания

Власти Египта решили ввести электронные въездные визы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355016_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408704-ru.html

Похожие новости

Текебаев решил выступить в роли главного люстратора

В Таджикистане предлагают ввести обязательные брачные контракты

С.Жээнбеков: "Проект Госпрограммы развития ирригации на 2017-2026 годы решит проблемы эффективного использования водных ресурсов"

Депутаты решили заслушать Панкратова, прежде чем предложить его снять

Минюст предлагает создать в Кыргызстане единую электронную базу нотариальных документов

8 февраля 2017, 9:18       Комментарии

Власти Египта намерены пересмотреть законодательную базу всех структур, которые задействованы в туристической сфере, и привести ее в соответствие с мировыми стандартами туристической индустрии. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси на первом заседании Высшего совета по туризму, передает Лента.ру.
На совещании, в частности, рассмотрели вопрос "развития механизмов использования электронных въездных виз в Египет", а также высказали предложение определить возможности присоединения Египта к политике открытого неба с целью "стимулирования полетов в страну частных авиакомпаний". Кроме того, было рекомендовано уделить особое внимание распространению религиозного и лечебного туризма.
Предложения о въездных документах должны быть представлены главе государства до мая текущего года, остальные - на месяц позже.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум