Власти Египта решили ввести электронные въездные визы

8 февраля 2017, 9:18 Комментарии

Власти Египта намерены пересмотреть законодательную базу всех структур, которые задействованы в туристической сфере, и привести ее в соответствие с мировыми стандартами туристической индустрии. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси на первом заседании Высшего совета по туризму, передает Лента.ру.

На совещании, в частности, рассмотрели вопрос "развития механизмов использования электронных въездных виз в Египет", а также высказали предложение определить возможности присоединения Египта к политике открытого неба с целью "стимулирования полетов в страну частных авиакомпаний". Кроме того, было рекомендовано уделить особое внимание распространению религиозного и лечебного туризма.

Предложения о въездных документах должны быть представлены главе государства до мая текущего года, остальные - на месяц позже.