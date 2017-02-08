Борцы Кыргызстана сразятся за место в сборной страны

8 февраля 2017, 8:58 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. В середине февраля пройдет Чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Первенство состоится 15-17 февраля во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. Соревнования пройдут в восьми весовых категориях.

На чемпионат приглашены спортсмены сборных команд областей, городов и регионов республики. По итогам турнира лучшие будут приглашены в национальную сборную по вольной борьбе.

На проведение первенства предусмотрено направить 113 тысяч сомов.