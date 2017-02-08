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Борцы Кыргызстана сразятся за место в сборной страны

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408703-ru.html

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8 февраля 2017, 8:58       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. В середине февраля пройдет Чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Первенство состоится 15-17 февраля во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. Соревнования пройдут в восьми весовых категориях.
На чемпионат приглашены спортсмены сборных команд областей, городов и регионов республики. По итогам турнира лучшие будут приглашены в национальную сборную по вольной борьбе.
На проведение первенства предусмотрено направить 113 тысяч сомов.

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