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Чем выгодно продавать товары за границу — в КР пройдет информкампания

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408702-ru.html

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8 февраля 2017, 9:12       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. С 21 февраля по 20 марта во всех областях Кыргызстана пройдет масштабная информационная кампания "Караван экспорта", сообщает Торгово-промышленная палата КР.
Цели акции - информирование отечественных производителей о выгодах экспорта, его условиях, выявление нужд и потребностей действующих и потенциальных экспортеров, оказание содействия в выходе на внешние рынки.
В информационной кампании примут участие представители Торгово-промышленной палаты, Ассоциации молодых предпринимателей, Ассоциации отечественных производителей и других организаций.

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