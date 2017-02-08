Чем выгодно продавать товары за границу — в КР пройдет информкампания

8 февраля 2017, 9:12 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. С 21 февраля по 20 марта во всех областях Кыргызстана пройдет масштабная информационная кампания "Караван экспорта", сообщает Торгово-промышленная палата КР.

Цели акции - информирование отечественных производителей о выгодах экспорта, его условиях, выявление нужд и потребностей действующих и потенциальных экспортеров, оказание содействия в выходе на внешние рынки.

В информационной кампании примут участие представители Торгово-промышленной палаты, Ассоциации молодых предпринимателей, Ассоциации отечественных производителей и других организаций.