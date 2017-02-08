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ЕЭК разрабатывает базовые решения в дополнение к Таможенному кодексу ЕАЭС

Источник:
http://knews.kg/2017/02/eek-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408700-ru.html

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8 февраля 2017, 8:42       Комментарии

Комиссия совместно с уполномоченными представителями госорганов и бизнеса от стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разрабатывает первоочередную нормативно-правовую базу, сообщает пресс-служба ЕЭК. Нововведения вступят в силу одновременно с новым Таможенным кодексом Союза.
База содержит 26 норм, которые договор о Таможенном кодексе ЕАЭС относит на наднациональный уровень. Без их реализации Кодекс не сможет заработать в полной мере.
"Комиссия начнет публиковать проекты принятых решений для публичного обсуждения на своей официальной странице в сети Интернет с 13 февраля. Сроки обсуждения документов при этом будут сокращены, так как они готовятся, исходя из ранее обозначенного срока вступления в силу нового Кодекса – 1 июля.  По словам министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукая Кадыркулова, в целом Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС содержит в три раза больше компетенций, переданных в ведение Комиссии, чем действующий Таможенный кодекс. Это порядка 330 норм. По расчетам специалистов ЕЭК, для их реализации понадобится разработать порядка 100 решений", – говорится в сообщении.
Среди новых компетенций Комиссии – возможность инициировать разработку и принятие решений по определению классификации отдельных видов товаров. Ранее такие решения разрабатывались только по инициативе национальных таможенных служб.
Комиссия также будет определять особенности исполнения и прекращения обязанности по уплате таможенных платежей, порядок совершенствования таможенными органами таможенных операций посредством информационных систем без участия инспектора, методы и особенности определения всех категорий товаров, образовавшихся на территории Союза в рамках таможенных процедур.
Кроме того, к компетенции ЕЭК отнесены нормы, которые сейчас регулируются международными соглашениями. Например, особенности перемещения товаров через таможенную границу Союза физическими лицами для личного пользования.
Предупреждая вопросы о затянувшемся подписании документа, Мукай Кадыркулов подчеркнул, что комиссия рассчитывает, что подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС Республикой Беларусь – вопрос ближайшего времени.
"Документ содержит в себе ряд прогрессивных решений, в которых в равной степени заинтересованы все стороны. Мы рассчитываем, что получившийся свод правил обеспечит честный, прозрачный и умный механизм поступления товаров на общий рынок, а также повысит конкурентные преимущества наших товаров за рубежом", – отметил Кадыркулов.
Новый Таможенный кодекс ЕАЭС содержит ряд принципиально новых положений, которые должны существенно упростить работу добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, стимулировав тем самым развитие экономики и торговли. Переход к единому таможенному регулированию позволит прозрачно и более эффективно работать в странах ЕАЭС, снизить издержки бизнеса. В числе ожидаемых плюсов – рост экспорта и упрощение поставок импортных товаров, необходимых для модернизации экономики. Ожидается, что применение лучших международных практик, исключающих воздействие "человеческого фактора", позволит существенно активизировать деятельность связанных с внешними рынками предприятий.

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