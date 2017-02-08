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Группа мужчин избили милиционера и отобрали табельное оружие

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gruppa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408699-ru.html

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8 февраля 2017, 8:59       Комментарии

Следственным отделом ОВД Московского района начато расследование по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба МВД.
При попытке пресечения правонарушения неизвестные лица совершили нападение на находящегося на службе сотрудника патрульной милиции, отобрали табельное оружие. В настоящее время следственный отдел ОВД и служба собственной безопасности ведомства допросили фигурантов уголовного дела, проведен комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.
"Установлено, что 6 февраля находящийся на службе сотрудник патрульной милиции ГУВД Чуйской области остановил подозрительную автомашину, водитель которой, грубо нарушая ПДД, создавал аварийную ситуацию. Не подчинившись законным требованиям милиционера, водитель проехал дальше. Когда машина остановилась возле одного из домов села Петровка, сотрудник милиции потребовал предъявить документы. Из машины вышли двое мужчин и начали угрожать. Из дома выскочили еще несколько мужчин и все вместе начали оказывать сопротивление, после напали на сотрудника милиции. Избив его, они отобрали табельное оружие и номера автомашины, затем скрылись в неизвестном направлении. Следственно-оперативная группа обнаружила номера автомашины и табельное оружие неподалеку от места происшествия", – говорится в сообщении.
На основании собранных документов следственный отдел Московского РОВД возбудил уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство" УК КР. По подозрению в совершении противоправного деяния установлены и задержаны пятеро жителей Чуйской области А.Б.1964 г.р, А.А.1995 г.р., У.Э.1989 г.р., Б.А. 1993 г.р., Б.А.1993 года рождения. В настоящее время материалы уголовного дела переданы для ознакомления в прокуратуру.

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