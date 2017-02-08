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В Ош поступят новые троллейбусы, после этого уберут маршрутки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408696-ru.html

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ИАЦ "Кабар": Информационная безопасность: Что может уберечь молодежь?

8 февраля 2017, 8:31       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. В Ош поступят новые троллейбусы, это приведет к снижению количества маршруток, сообщил мэр южной столицы Атймамат Кадырбаев на встрече с горожанами.
Градоначальник рассказал, что в конце прошлого года поступило 30 современных автобусов. Для оказания качественных услуг населению сняли ряд маршрутных микроавтобусов, на их линии функционируют автобусы. Они работают с 6.30 до 21.00.
"Также ожидается поступление 23 троллейбусов, после этого, вероятно, снизится количество маршрутных микроавтобусов на улицах города. Все это делается для того, чтобы в полной мере обеспечить население услугами общественного транспорта", - сообщил Кадырбаев.
Горожан также волновали вопросы улучшения коммунальной сферы, ремонта внутриквартальных дорог и другие.

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