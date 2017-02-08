В Ош поступят новые троллейбусы, после этого уберут маршрутки

8 февраля 2017, 8:31 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. В Ош поступят новые троллейбусы, это приведет к снижению количества маршруток, сообщил мэр южной столицы Атймамат Кадырбаев на встрече с горожанами.

Градоначальник рассказал, что в конце прошлого года поступило 30 современных автобусов. Для оказания качественных услуг населению сняли ряд маршрутных микроавтобусов, на их линии функционируют автобусы. Они работают с 6.30 до 21.00.

"Также ожидается поступление 23 троллейбусов, после этого, вероятно, снизится количество маршрутных микроавтобусов на улицах города. Все это делается для того, чтобы в полной мере обеспечить население услугами общественного транспорта", - сообщил Кадырбаев.

Горожан также волновали вопросы улучшения коммунальной сферы, ремонта внутриквартальных дорог и другие.