Бишкекчан призвали отказаться от матов и брани

8 февраля 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Жителей Бишкека призвали отказаться от использования ненормативной лексики - состоялась акция, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Акция, посвященная вежливости и учтивости, прошла в библиотеке №5 имени Касыма Тыныстанова.

Инициатором выступила столичная централизованная библиотечная система. В мероприятии приняли участие горожане, студенты и школьники. Организаторы призвали не употреблять ругательства, унижающие честь и достоинство человека.

Читателей ознакомили с буклетами и плакатами о поведении и культуре слова, привели в пример кыргызские пословицы и поговорки великих мыслителей-акынов.

Совместно с участниками акции были распространены листовки для жителей города с призывом отказаться от ругательств, быть вежливее, учтивее и уважительнее.

1 февраля в Кыргызстане вступил в силу закон о поправках в Кодекс об административной ответственности в части ужесточения наказания за нарушение общественного порядка.

Поправки предусматривают увеличение штрафов в 20 раз для тех, кто позволяет себе в общественных местах браниться, распивать спиртное, появляться пьяным, употреблять психотропные вещества и наркотики, вовлекать несовершеннолетних в антисоциальное поведение.

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