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Бишкекчан призвали отказаться от матов и брани

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408695-ru.html

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Бишкекчан призвали отказаться от ненормативной лексики

Джулиан Ассанж призвал Швецию и Британию вернуть ему свободу

8 февраля 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Жителей Бишкека призвали отказаться от использования ненормативной лексики - состоялась акция, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Акция, посвященная вежливости и учтивости, прошла в библиотеке №5 имени Касыма Тыныстанова.
Инициатором выступила столичная централизованная библиотечная система. В мероприятии приняли участие горожане, студенты и школьники. Организаторы призвали не употреблять ругательства, унижающие честь и достоинство человека.
Читателей ознакомили с буклетами и плакатами о поведении и культуре слова, привели в пример кыргызские пословицы и поговорки великих мыслителей-акынов.
Совместно с участниками акции были распространены листовки для жителей города с призывом отказаться от ругательств, быть вежливее, учтивее и уважительнее.
1 февраля в Кыргызстане вступил в силу закон о поправках в Кодекс об административной ответственности в части ужесточения наказания за нарушение общественного порядка.
Поправки предусматривают увеличение штрафов в 20 раз для тех, кто позволяет себе в общественных местах браниться, распивать спиртное, появляться пьяным, употреблять психотропные вещества и наркотики, вовлекать несовершеннолетних в антисоциальное поведение.
О восьми фактах из закона о матах читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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