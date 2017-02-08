Negatiff: В Тюпском районе Иссык-Кульской области лавина накрыла школьников, один из них погиб

8 февраля 2017, 8:10 Комментарии

Дорогие читатели, представляем вам негативные новости, которые вы могли пропустить за минувшие дни...

В Тюпском районе снежная лавина накрыла двух школьников.

В Бишкеке пропала 32-летняя Миляна Б., которая 6 февраля вышла с работы и не вернулась домой.

Вооруженные люди в масках ворвались в кафе "Цзи Сян" и забрали 100 тыс. сомов

Спортсмены из Кыргызстана завершили выступление на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан) без медалей