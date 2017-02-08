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Negatiff: В Тюпском районе Иссык-Кульской области лавина накрыла школьников, один из них погиб

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408694-ru.html

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8 февраля 2017, 8:10       Комментарии

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