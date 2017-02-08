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Астрономы заняты поисками Суперземли в Солнечной системе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354996_as...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408693-ru.html

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8 февраля 2017, 8:05       Комментарии

Астрономы считают, что в Солнечной системе должна быть еще одна планета - так называемая Суперземля. По мнению исследователей из Калифорнийского университета (США), это твердая планета, которая во много раз превышает размеры и массу Земли. Об этом пишет Росбалт.
В каждой системе обязательно присутствует такая планета, утверждают ученые. В нашей галактике она тоже должна быть, просто ее пока не обнаружили. По предварительным подсчетам, расстояние от Земли до Суперземли должно составлять около 150 млрд км.
У затерявшейся планеты - вытянутая форма орбиты, и год на ней длится около 10 тысяч земных лет. Астрофизики считают, что на Суперземле есть океаны, а следовательно, могут присутствовать живые организмы, передает Vlad Time.
Ранее сообщалось, что приблизительно 30% открытых планет могут быть обитаемыми. "Как показали последние наблюдения, большое число малых планет вращается на орбите практически всех небольших звезд. Приблизительно 30% из их числа, как показали наши расчеты, обязаны быть обитаемыми. Другими словами, каждая третья система является потенциальным носителем внеземной жизни", - сообщил представитель исследовательской группы Маттео Броги из Университета Колорадо в Боулдере (США).

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