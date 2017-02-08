Positiff: Кыргызстанец, живущий в Лондоне, отправил 200$ малообеспеченной семье из Жумгала

8 февраля 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки...

Столичная милиция задержала двух милиционеров по факту беспричинного избиения парня на выходе из кафе, расположенного на пересечении улиц Токтогула и Манаса.

Кыргызстанец, живущий в Лондоне, перечислил 200$ малообеспеченной семье с 3 детьми из Жумгала

Столичный "Дордой" одержал победу над клубом "Балкан" из Туркменистана в квалификационном раунде Кубка АФК-2017 по футболу

Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -5...-10

днем: +2...+7

Таласская область

ночью: -6...-11

днем: +1...+6

Баткенская область

ночью: -2...-7

днем: +2...+7

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -4...-9

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -6...-11

днем: +1...+6

Нарынская область

ночью: -21...-26

днем: -7...-12

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +5...+7.

С уважением, АКИpress!