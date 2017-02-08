В 2016 году проверку на антиплагиат не прошли 27 научных работ из 380

8 февраля 2017, 6:15 Комментарии

В 2016 году на антиплагиат проверили 380 научных работ. Об этом 7 февраля сообщили на итоговой коллегии Высшей аттестационной комиссии.

По словам председателя ВАК Абдырахмана Мавлянова, из 380 отклонили 27 научных работ за плагиат.

"Все же есть предприимчивые соискатели, которые ищут обходные пути. Мы сейчас обсуждаем пути выхода из таких ситуаций, рассматриваем новые версии программы проверки на антиплагиат", - сообщил А.Мавлянов.

Согласно отчету, соискатели могут самостоятельно пройти программу антиплагиат до защиты диссертации .

Также аттестационная комиссия планирует внедрить в программу проверку наплагиат на кыргызском языке.

В базе данных на сегодняшний день имеются 188 работ, из них по техническим наукам - 4, медикобиологическим - 5, гуманитарным и общественным - 17.