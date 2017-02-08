Международная организация труда рекомендует не отменять закон КР "Об охране труда", а совершенствовать его

8 февраля 2017, 5:37 Комментарии

Международная организация труда рекомендует не отменять закон Кыргызстана "Об охране труда", а совершенствовать его. Об этом заявил представитель Бюро МОТ по странам Восточной Европы и Центральной Азии Валентин Мокану на заседании в Министерстве труда и социального развития КР.

Как сообщили в Центре исследований социально-трудовых отношений, в настоящее время В.Мокану находится с официальным визитом в Кыргызстане и проводит соответствующие консультации и встречи.

По его словам, согласно международным стандартам, в соответствие с Конвенцией МОТ "О безопасности и гигиене труда и производственной среде" национальное законодательство об охране труда должно содержать такие разделы, как область применения, определения и терминологии, обязанности работодателя и работников, компетентные органы и их обязанности и др. "Трудовой кодекс является основным законом, содержащим основополагающие принципы регулирования сферы труда, а закон "Об охране труда" - специальным отраслевым законом, конкретно регламентирующим ту или иную сферу правового регулирования трудовых правоотношений. Закон должен быть сохранен, при этом необходимо совершенствовать законодательство в области охраны труда с тем, чтобы исключить разного рода противоречия, разночтения и дублирование", - отметил в своем выступлении В.Мокану.

Начальник инспекции труда Бакыт Жолчиев отметил, что в Румынии с населением 20 млн человек задействовано более 1,5 тыс. государственных инспекторов труда, тогда как в КР с 6 млн граждан государственный надзор осуществляют всего 24 госинспектора.

"Несколько лет назад, перенимая опыт Грузии, правительство ликвидировало Государственную инспекцию труда. Однако уже через 3-4 месяца, понимая важность этого органа, была восстановлена инспекция труда в составе Госэкотехинспекции. Отмена закона ослабит государственный контроль и понизит уровень безопасности", - сказал он.

В целях либерализации предпринимательской деятельности в республике Министерство труда и социального развития КР, по поручению Совета по регулятивной реформе подготовило проект закона КР "О признании утратившим силу закона КР "Об охране труда".

Федерация профсоюзов Кыргызстана и отраслевые профобъединения выступают категорически против такой инициативы.

По данным Центра исследований социально-трудовых отношений, в 2016 году на рабочих местах погибли 45 человек. Произошло более 100 тяжелых несчастных случаев, а также более 500 легких травм на производстве.