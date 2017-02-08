Послы Кыргызстана и Бенина в России обсудили вопросы сотрудничества в рамках ООН

8 февраля 2017, 4:31 Комментарии

В посольстве Кыргызстана в России 7 февраля состоялась встреча Посол Кыргызстана в России Болот Отунбаев 7 февраля встретился с новым послом Республики Бенин в России Р.Суноном.

Как сообщили в пресс-службе посольства, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах кыргызско-бенинских отношений.

Стороны условились прилагать активные усилия к содержательному наполнению двусторонних взаимоотношений и укреплению сотрудничества между Кыргызстаном и Бенином в рамках органов и программ системы ООН.