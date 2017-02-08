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В Свердловском районе столицы обсудили вопрос профилактики правонарушений среди молодежи (фото)В Свердловском районе столицы обсудили вопрос профилактики правонарушений среди молодежи (фото)

Послы Кыргызстана и Бенина в России обсудили вопросы сотрудничества в рамках ООН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408688-ru.html

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8 февраля 2017, 4:31       Комментарии

В посольстве Кыргызстана в России 7 февраля состоялась встреча Посол Кыргызстана в России Болот Отунбаев 7 февраля встретился с новым послом Республики Бенин в России Р.Суноном.
Как сообщили в пресс-службе посольства, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах кыргызско-бенинских отношений.
Стороны условились прилагать активные усилия к содержательному наполнению двусторонних взаимоотношений и укреплению сотрудничества между Кыргызстаном и Бенином в рамках органов и программ системы ООН.

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