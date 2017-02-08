В Свердловском районе столицы обсудили вопрос профилактики правонарушений среди молодежи (фото)

8 февраля 2017, 3:35 Комментарии

В Свердловской районной администрации состоялась встреча главы района Самарбека Болотбекова с представителями высших и средних учебных заведений, расположенных на территории района.

Как сообщает пресс-служба мэрии, основной темой встречи стала профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

На встрече присутствовали сотрудники РУВД, ГКНБ и психолог из республиканского центра психического здоровья.

Участникам встречи раздали специально разработанную центром образования и администрацией района памятку для родителей и педагогов по профилактике правонарушений среди подростков.