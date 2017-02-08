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В Свердловском районе столицы обсудили вопрос профилактики правонарушений среди молодежи (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408687-ru.html

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8 февраля 2017, 3:35       Комментарии

В Свердловской районной администрации состоялась встреча главы района Самарбека Болотбекова с представителями высших и средних учебных заведений, расположенных на территории района.
Как сообщает пресс-служба мэрии, основной темой встречи стала профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
На встрече присутствовали сотрудники РУВД, ГКНБ и психолог из республиканского центра психического здоровья.
Участникам встречи раздали специально разработанную центром образования и администрацией района памятку для родителей и педагогов по профилактике правонарушений среди подростков.

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