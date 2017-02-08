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Ученые Кыргызстана могут опубликовать свои статьи в зарубежных научных журналахУченые Кыргызстана могут опубликовать свои статьи в зарубежных научных журналах

Представительство Госслужбы миграции Кыргызстана в России разработало для соотечественников памятку с призывом соблюдать ПДД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408686-ru.html

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8 февраля 2017, 0:11       Комментарии

В связи с участившимся случаями задержки граждан Кыргызстана правоохранительными органами России за нарушения правил дорожного движения, повлекшие человеческие жертвы, представительство Государственной службы миграции КР в РФ разработало памятку в виде буклета для распространения среди кыргызстанцев, занимающихся частным извозом.
Как сообщили в пресс-службе посольства КР в РФ, памятка изложена доступным языком, содержит призыв к гражданам Кыргызстана строго соблюдать законодательство России, соблюдать правила дорожного движения, отмечена необходимость уважать обычаи и традиции местного населения.
Также в памятке указана работа, проводимая правительством КР по медицинскому, пенсионному и социальному обеспечению граждан Кыргызстана в РФ в рамках Евразийского экономического союза.
Памятка будет распространяться сотрудниками представительства, активистами кыргызской диаспоры на стоянках такси, в метро, авиакассах и так далее.

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