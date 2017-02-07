Ученые Кыргызстана могут опубликовать свои статьи в зарубежных научных журналах

7 февраля 2017, 22:51 Комментарии

Министерство образования и науки Кыргызстана подписала договор о сотрудничестве с официальной компанией, которые контролируют все публикации в сфере науки. Об этом сообщил директор Департамента науки Министерства образования Абдиманнап Муратов.

По его словам, все ведущие ученые и институты мира публикуют материалы в тех журналах, которые индексированы данными компаниями.

"Для того, чтобы публиковать статьи в этих журналах, нужны большие деньги. Там публикуются последние мировые достижения науки, они нужны нам, чтобы не отставать от других стран, чтобы мы могли о своих достижениях рассказать. У нас не было раньше такого доступа, но вот 29 декабря 2016 года мы подписали договор с компанией Thomson Reuters. Она работает с научными учреждениями со всего мира", - сообщил А.Муратов.

Публикация работ наших ученых за рубежом поможет сотрудничать и реализовывать проекты с учеными других стран.

"В соседних странах, когда они попали подписали договора с компаниями, резко выросла активность их публикаций. То есть ученые стали выходить на международный уровень. При публикации статей на наших ученых будут ссылаться, там также будут указаны их адреса, а это способствует сотрудничеству ученых между собой, совместной реализации проектов", - сказал А.Муратов.

Также он отметил, что Кыргызстан за это платит 150 тыс. долларов, при этом в мире каждое отдельное научное учреждение платит 200 тыс. долларов.

"Там есть такое понятие, как скидка на количество, если организация обеспечивает работу более 24 научных учреждений им делают скидку. Министерство образования подписали договор за все 84 научные учреждения, которые действуют в Кыргызстане", - сообщил А.Муратов