Председателем общественного совета при Минобразования избрана Айнура Тентиева

7 февраля 2017, 21:45 Комментарии

Айнура Тентиева была избрана председателем общественного совета при Министерстве образования и науки. Такое решение было принято на первом заседании совета.

Заместителями председателя были избраны Жолдошбай Туменбаев и Евгений Коротковских. В состав координационного совета вошли Чинара Омуркулова, Улан Уметов, Махабат Жумагулова.

Большинством голосов были утверждены порядок взаимодействия для заключения меморандума с Минобразования, регламент работы совета и положение об этике совета.

В состав наблюдательного совета входят:

1) Жумагулова Махабат Сагыновна (Политическая партия "Эмгек", глава отдела партийного строительства;

2) Омуркулова Чинара Мукановна (ОсОО ДИОМ консалтинг групп, директор);

3) Ахматова Айгуль Токтосуновна (КНУ им.Ж.Баласагына, заведующая кафедрой, доцент);

4) Тентиева Айнура Жумабековна (независимый эксперт);

5) Коротовских Евгений Владимирович (Союз предпринимателей Кыргызстана, директор по связям с общественностью);

6) Смутко Алексей Николаевич (Институт философии и политико-правовых исследований НАН КР, заведующий кафедрой);

7) Омуралиева Асель Эсенгуловна (Mini chess Central Asia - раннее развитие детей через шахматы, сооснователь программы);

8) Тажыбай Алмаз (Мастерская лидерства и деловых коммуникаций, исполнительный директор);

9) Насырова Альфия Рустамовна (Экологическое движение "БИОМ", координатор проектов);

10) Туменбаев Жолдошбай Шарапович (проект "Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению на юге Кыргызской Республики", руководитель);

11) Усенов Эламан Зарылбекович (КНУ им.Ж.Баласагына, студент 4-го курса факультета Государственного и муниципального управления, председатель молодежного комитета факультета);

12) Уметов Улан Таалайбекович (Кыргызско-Российская академия образования, преподаватель);

13) Суйеркулова Нуркыз Темиркуловна (Бишкекская финансово-экономическая академия, руководитель eLearning Центра);

14) Исланбекова Бактыгуль Исланбековна (ОО "Агентство социальных технологий", ассистент проекта).