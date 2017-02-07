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Председателем общественного совета при Минобразования избрана Айнура Тентиева

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408684-ru.html

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7 февраля 2017, 21:45       Комментарии

Айнура Тентиева была избрана председателем общественного совета при Министерстве образования и науки. Такое решение было принято на первом заседании совета.
Заместителями председателя были избраны Жолдошбай Туменбаев и Евгений Коротковских. В состав координационного совета вошли Чинара Омуркулова, Улан Уметов, Махабат Жумагулова.
Большинством голосов были утверждены порядок взаимодействия для заключения меморандума с Минобразования, регламент работы совета и положение об этике совета.
В состав наблюдательного совета входят:
1) Жумагулова Махабат Сагыновна (Политическая партия "Эмгек", глава отдела партийного строительства;
2) Омуркулова Чинара Мукановна (ОсОО ДИОМ консалтинг групп, директор);
3) Ахматова Айгуль Токтосуновна (КНУ им.Ж.Баласагына, заведующая кафедрой, доцент);
4) Тентиева Айнура Жумабековна (независимый эксперт);
5) Коротовских Евгений Владимирович (Союз предпринимателей Кыргызстана, директор по связям с общественностью);
6) Смутко Алексей Николаевич (Институт философии и политико-правовых исследований НАН КР, заведующий кафедрой);
7) Омуралиева Асель Эсенгуловна (Mini chess Central Asia - раннее развитие детей через шахматы, сооснователь программы);
8) Тажыбай Алмаз (Мастерская лидерства и деловых коммуникаций, исполнительный директор);
9) Насырова Альфия Рустамовна (Экологическое движение "БИОМ", координатор проектов);
10) Туменбаев Жолдошбай Шарапович (проект "Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению на юге Кыргызской Республики", руководитель);
11) Усенов Эламан Зарылбекович (КНУ им.Ж.Баласагына, студент 4-го курса факультета Государственного и муниципального управления, председатель молодежного комитета факультета);
12) Уметов Улан Таалайбекович (Кыргызско-Российская академия образования, преподаватель);
13) Суйеркулова Нуркыз Темиркуловна (Бишкекская финансово-экономическая академия, руководитель eLearning Центра);
14) Исланбекова Бактыгуль Исланбековна (ОО "Агентство социальных технологий", ассистент проекта).

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