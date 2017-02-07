В 2016 году питьевой водой обеспечены 5 сел, - Госстрой

7 февраля 2017, 21:16 Комментарии

По итогам 2016 года обеспечены питьевой водой 5 сел республики. Об этом говорится в отчете Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ по итогам 2016 года.

По информации, в промежутке с 2013 по 2016 годы в соответствии с целями и задачами "Национальной стратегий устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы" обеспечены питьевой водой 39 сел.

По оставшимся 11 селам работы только начались в силу того, что средства на проведение СМР выделены не своевременно.

Также разработана "Стратегия развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года", которая утверждена постановлением правительства КР, говорится в сообщении.