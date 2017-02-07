Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На счету для пострадавших от авиакатастрофы уже больше миллиона долларовНа счету для пострадавших от авиакатастрофы уже больше миллиона долларов

В 2016 году питьевой водой обеспечены 5 сел, - Госстрой

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408683-ru.html

Похожие новости

Проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС будет внесен на рассмотрение Совета ЕЭК

Кабмин одобрил План по обеспечению дополнительных поступлений в госбюджет

В Правительстве одобрили План мероприятий по обеспечению дополнительных поступлений в госбюджет в 2017 году

Кыргызстан был единственной страной в ЦА, имевшей полное природное обеспечения для существования, - эколог

Глава Нацбанка проинформировал А.Атамбаева о проводимой работе по обеспечению стабильной макроэкономической ситуации

7 февраля 2017, 21:16       Комментарии

По итогам 2016 года обеспечены питьевой водой 5 сел республики. Об этом говорится в отчете Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ по итогам 2016 года.
По информации, в промежутке с 2013 по 2016 годы в соответствии с целями и задачами "Национальной стратегий устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы" обеспечены питьевой водой 39 сел.
По оставшимся 11 селам работы только начались в силу того, что средства на проведение СМР выделены не своевременно.
Также разработана "Стратегия развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года", которая утверждена постановлением правительства КР, говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум