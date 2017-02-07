На счету для пострадавших от авиакатастрофы уже больше миллиона долларов

7 февраля 2017, 21:13 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. На специальный счет, открытый для сбора средств в помощь пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе под Бишкеком, поступило 74 миллиона 379 тысяч 929 сомов, сообщила пресс-служба МЧС КР.

17 января министерство объявило об открытии единого счета для пострадавших при крушении грузового самолета Boeing 747.

Спецсчет для приема денег открыт. Ранее МЧС прекратило сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Семьи, на чьи дома упал самолет, были переселены в съемные квартиры, оплачиваемые государством.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.