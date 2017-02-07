Патрульная милиция объявила тендер на ремонт и обслуживание своих автомобилей на 10 млн сомов

7 февраля 2017, 20:44 Комментарии

Главное управление патрульной милиции МВД объявило тендер на ремонт и обслуживание автотранспортных средств ведомства.

Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, на ремонт и обслуживание автотранспортных средств ГУПМ МВД КР планируется затратить 5 млн 602 тыс. 241 сом, отдела ПМ по УВД Иссык-Кульской области - 952 тыс. 381 сом, ОПМ по УВД Нарынской области - 364 тыс. 146 сомов, ОПМ по УВД Таласской области - 336 тыс. 134 сома, ОПМ по УВД города Ош и Ошской области - 1 млн 624 тыс. 650 сомов, ОПМ по УВД Баткенской области - 308 тыс. 123 сома, ОПМ по УВД Жалал-Абадской области - 812 тыс. 325 сомов.

Отмечается, что за патрульной милицией закреплены следующие автомобили: "Фольксваген Сантана", "Хонда Одиссей", "Хонда Степ", "Ниссан Санни", "ДЭУ Нексия", "Лада Приора", "ВАЗ", "Тойота Камри", "БМВ Х-6", "БМВ 526".

Общая сумма лота - 10 млн сомов. Тендер объявлен на 1 год.