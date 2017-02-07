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В Кыргызстане появится новая процессуальная фигура — следственный судья

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408680-ru.html

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7 февраля 2017, 20:03       Комментарии

В Кыргызстане появится новая процессуальная фигура - следственный судья. Об этом 7 января на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-процессуального кодекса Кынатбек Сманалиев.
По его словам, Конституция Кыргызстана предусматривает две функции судей: правосудие и судебный контроль. Для реализации контроля и вводится новая фигура следственный судья.
"Законность и обоснованность задержания лица, совершившего какое-либо преступление, будет осуществляться на основании решения именно следственного судьи", - сообщил он.
Также К.Сманалиев сообщил, что по действующему законодательству уголовное дело возбуждается в течение трех суток и в отдельных случаях в 10. Но в новом проекте УПК, во избежание коррупционных проявлений, дело должно возбуждаться в течении 24 часов.

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