7 февраля 2017, 20:03 Комментарии

В Кыргызстане появится новая процессуальная фигура - следственный судья. Об этом 7 января на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-процессуального кодекса Кынатбек Сманалиев.

По его словам, Конституция Кыргызстана предусматривает две функции судей: правосудие и судебный контроль. Для реализации контроля и вводится новая фигура следственный судья.

"Законность и обоснованность задержания лица, совершившего какое-либо преступление, будет осуществляться на основании решения именно следственного судьи", - сообщил он.

Также К.Сманалиев сообщил, что по действующему законодательству уголовное дело возбуждается в течение трех суток и в отдельных случаях в 10. Но в новом проекте УПК, во избежание коррупционных проявлений, дело должно возбуждаться в течении 24 часов.