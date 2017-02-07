"Дордой" обыграл туркменский "Балкан"

7 февраля 2017, 19:48 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" в выездной игре обошел "Балкан" (Туркменистан) со счетом 2:1, сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.

Первая встреча в Оше (Кыргызстан) завершилась со счетом 1:1. Вторая прошла в туркменском городе Балканабаде.

Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу кыргызстанской команды.

Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Он состоит из трех отборочных раундов и основного турнира. Первый раунд "Дордой" преодолел в прошлом году, второй этап - сегодня. После этого он вышел в финал отборочного этапа, где будет разыграна путевка в основной этап соревнований.

Следующий соперник "Дордоя" определится позже.