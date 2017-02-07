Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане появится новая процессуальная фигура — следственный судьяВ Кыргызстане появится новая процессуальная фигура — следственный судьяВерховный суд Малави одобрил усыновление Мадонной двух детейВерховный суд Малави одобрил усыновление Мадонной двух детей

"Дордой" обыграл туркменский "Балкан"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408679-ru.html

Похожие новости

Футбол: сегодня "Дордой" сыграет ответный матч с туркменским "Балканом"

Бишкекский "Дордой" тренируется в Туркменистане перед матчем с "Балканом"

Футбол: "Дордой" сыграл вничью с туркменским "Балканом"

Что общего между замначальника Генштаба ВС КР, главой ТРК "Дордой" и вице-премьером Панкратовым?

"Дордой" сыграл вничью с "Балканом" в квалификационном раунде Кубка АФК по футболу

7 февраля 2017, 19:48       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" в выездной игре обошел "Балкан" (Туркменистан) со счетом 2:1, сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.
Первая встреча в Оше (Кыргызстан) завершилась со счетом 1:1. Вторая прошла в туркменском городе Балканабаде.
Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу кыргызстанской команды.
Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Он состоит из трех отборочных раундов и основного турнира. Первый раунд "Дордой" преодолел в прошлом году, второй этап - сегодня. После этого он вышел в финал отборочного этапа, где будет разыграна путевка в основной этап соревнований.
Следующий соперник "Дордоя" определится позже.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум