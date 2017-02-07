Выборы-2017: фавориты президентской гонки в КР

7 февраля 2017, 20:14 Комментарии

Президентская гонка началась. Уже известно имя первого участника борьбы за пост главы государства - партия "Ак-Шумкар" решила выдвинуть экс-премьера Темира Сариева. Тем временем в кулуарах политики обсуждают скорое выдвижение лидеров партий "Республика" и "Онугуу - Прогресс" Омурбека Бабанова и Бакыта Торобаева соответственно.

Первые игроки В прошедшую субботу партия "Ак-Шумкар" вынесла резолюцию о выдвижении кандидатом в президенты своего лидера Темира Сариева. Экс-премьер-министр сказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что борьба за президентский пост будет серьезной, а конкуренция - большой. При этом Сариев не стал называть имен потенциальных соперников. По его словам, очень многие партии заявляют о намерении участвовать в выборах. Бывший глава правительства также прокомментировал возможность досрочных выборов главы государства.

"Все возможно, но желательно, чтобы они (выборы. - Ред.) прошли в сроки, потому что это важно не только для будущих кандидатов, но и для уходящего президента. Все должно пройти в рамках Конституции и закона, тогда никаких нареканий и обсуждений не будет. Итоги выборов должны быть признаны самим народом", - сказал Сариев.

Задавайте вопросы полегче До выдвижения Сариева впервые на политической арене официально заговорили об участии в президентских выборах трио политиков: Камчыбека Ташиева, Адахана Мадумарова и Ахматбека Келдибекова. Союз планирует выдвинуть единого кандидата. На общей пресс-конференции в конце ноября прошлого года политики сказали, что пока не определились, кто будет бороться за высший пост. За два с лишним месяца итогов договоренности так и нет. В разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан Мадумаров сказал, что не готов комментировать вопрос единого кандидата, и попросил "задать вопросы полегче".

"Конкурентом я вижу любого, кто будет предлагать конкретные программы, соответствующие уровню моих предложений. А таких у нас достаточно много", - сказал Мадумаров.

В отличие от Темира Сариева, Адахан Мадумаров сомневается в честности избирательной системы Кыргызстана.

Кто на подходе? Если внесистемная оппозиция показала хотя бы потенциальных выдвиженцев на пост президента, то в Жогорку Кенеше главы фракций коалиции меньшинства избегают этого вопроса. Однако, по словам директора Центра политико-правовых исследований Тамерлана Ибраимова, в скором времени следует ожидать выдвижения лидера "Онугуу - Прогресса" Бакыта Торобаева и главы "Республики" Омурбека Бабанова. С точки зрения эксперта, основными кандидатами будут четыре человека: Сариев, Бабанов, Торобаев и претендент от СДПК. Ибраимов также не исключает вероятности досрочных выборов.

"Нельзя исключать досрочных выборов. Такая практика сложилась для того, чтобы другие кандидаты не успели подготовиться, а условный от власти имел преимущества. Наверное, политики готовятся к такому варианту. Хотя, думаю, вопрос досрочных выборов до сих пор не решен и в кулуарах власти сами еще не знают, насколько они готовы к внеочередным выборам", - считает эксперт.

Для политических экспертов остается спорной кандидатура от СДПК. По мнению политолога Бакыта Бакетаева, социал-демократы скорее всего выдвинут премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Также он не исключает участия в выборах его брата - Асылбека Жээнбекова. В приоритете у эксперта кандидатуры шести лидеров фракций и главы правительства.

За кулисами политики Ранее политические эксперты сообщили, что среди них проводился опрос о видении личных и профессиональных качеств кандидатов на высший пост. Информацию подтвердили два участника мини-исследования - журналист Нарын Айып и экс-госсекретарь Осмонакун Ибраимов, которые не стали сообщать подробности.

Отмечается, что в списке было девять претендентов:

<ul> <li>премьер-министр Сооронбай Жээнбеков;</li> <li>лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов;</li> <li>мэр Бишкека Албек Ибраимов; </li> <li>председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев; </li> <li>лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев;</li> <li>секретарь Совета обороны Темир Жумакадыров;</li> <li>бывший глава правительства Темир Сариев; </li> <li>экс-советник президента Икрамжан Илмиянов; </li> <li>заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков. </li> </ul>

Помимо Сариева, пока никто из перечисленных официально не заявлял об участии в борьбе за пост президента.