Комитет ЖК одобрил поправки о привлечении к админответственности за отказ предоставить информацию по адвокатскому запросу

7 февраля 2017, 19:33 Комментарии

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК во втором чтении одобрил поправки в закон об адвокатуре КР и Кодекс об административной ответственности. Решение принято на заседании 7 февраля.

Информацию о проекте законов представил председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК).

По проекту закона предлагается дополнить Кодекс об административной ответственности статьей 409-4, которая будет предусматривать административную ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом.