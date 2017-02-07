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Комитет ЖК одобрил поправки о привлечении к админответственности за отказ предоставить информацию по адвокатскому запросу

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408677-ru.html

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Комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект о международной чрезвычайной помощи

7 февраля 2017, 19:33       Комментарии

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК во втором чтении одобрил поправки в закон об адвокатуре КР и Кодекс об административной ответственности. Решение принято на заседании 7 февраля.
Информацию о проекте законов представил председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК).
По проекту закона предлагается дополнить Кодекс об административной ответственности статьей 409-4, которая будет предусматривать административную ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом.

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