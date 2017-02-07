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В Бишкеке состоялось открытие республиканской недели науки, техники и производства

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408676-ru.html

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В Бишкеке состоялось открытие республиканской недели науки, техники и производства

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7 февраля 2017, 19:44       Комментарии

Школьники и педагоги Бишкека вместе с сотрудниками столичного управления образования приняли участие в организации торжественного открытия республиканской недели науки, техники и производства.
Как сообщили 7 февраля в пресс-службе мэрии, открытие недели состоялось в школах всех 4 районов Бишкека, а на площадке одного из столичных торговых центров республиканской детской инженерно-технической академией проведены мастер-классы, в которых приняли участие 200 школьников Бишкека, ученые, инженеры-производственники и рабочие.
Республиканская неделя науки, техники и производства будет проходить с 6 по 12 февраля и посвящена 55-летию республиканской детской инженерно-технической академия "Алтын туйун".
Главная цель конкурса - приобщение молодежи к изучению и развитию науки, инновационной деятельности в различных отраслях науки, зарождение интереса школьников к инженерно-техническим специальностям, поднятие значимости получения качественного образования для экономического развития страны.
В программе проведения недели науки, техники и производства предусмотрена республиканская научно-техническая олимпиада для детей от 10 до 13 лет "наука-изобретение-техника" и республиканский семинар-совещание "Оптимизация процесса мониторинга за развитием и качеством научно-технического образования", которые пройдут 9 февраля.
Для школьников запланированы встречи с учеными, изобретателями Кыргызстана, лекции о достижениях мировой науки, конкурс исследовательских и изобретательских проектов школьников, конкурс творческих идей, конкурс рисунков "Интеллектуалы XXI века - родному Кыргызстану", проведение олимпиад, шахматных турниров, экскурсии на промышленные производства, встречи с предпринимателями для учащихся образовательных организаций Бишкека.

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